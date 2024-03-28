JPMorgan'dan petrol uyarısı

JPMorgan başlangıçta Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin bir kısmını Nisan ayında günlük 400 bin varillik bir artışla gevşemeye başlayacağını tahmin ediyordu ancak Rusya bu ayın başlarında günde 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulama kararı aldığını açıkladı. Reuters'a göre Moskova bu hafta şirketlere üretimlerini azaltma talimatı vererek taahhüdünü yineledi.

JPMorgan'da Küresel Emtia Stratejisi Başkanı NatashaKaneva Çarşamba günü "Rusya'nın petrol stratejisindeki değişim şaşırtıcı" dedi. Kaneva, Rusya'nın kesintilerinin Brent'i Nisan'da 90 dolara, Eylül'de ise yaklaşık 100 dolara çıkarabileceğini ve bunun da Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Biden yönetimi üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.