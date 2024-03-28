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        Haberler Ekonomi Enerji JPMorgan'dan petrol uyarısı - Enerji Haberleri

        JPMorgan'dan petrol uyarısı

        JPMorgan'dan Brent petrol için uyarı geldi. JPMorgan, Brent ham petrolünün varil fiyatının Rusya'nın üretimini azaltmasıyla ABD seçimleri öncesinde 100 dolara yükselebileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:44
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        JPMorgan'dan petrol uyarısı
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        JPMorgan başlangıçta Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin bir kısmını Nisan ayında günlük 400 bin varillik bir artışla gevşemeye başlayacağını tahmin ediyordu ancak Rusya bu ayın başlarında günde 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulama kararı aldığını açıkladı. Reuters'a göre Moskova bu hafta şirketlere üretimlerini azaltma talimatı vererek taahhüdünü yineledi.

        JPMorgan'da Küresel Emtia Stratejisi Başkanı NatashaKaneva Çarşamba günü "Rusya'nın petrol stratejisindeki değişim şaşırtıcı" dedi. Kaneva, Rusya'nın kesintilerinin Brent'i Nisan'da 90 dolara, Eylül'de ise yaklaşık 100 dolara çıkarabileceğini ve bunun da Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Biden yönetimi üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.

        Analiste göre benzin fiyatları da Mayıs ayına kadar galon başına 4 dolara tırmanarak 2022 yazından bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak. Kaneva, "Bu fiyatlar, OPEC+ ittifakının Haziran ayında petrol üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatması olasılığı ile daha da artabilir" dedi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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