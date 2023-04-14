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Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth, "Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum dedi

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HABERTURK.COM / AA

  • Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth'in kızının intiharına inanamadığı belirtildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica’nın haberinde, kızı Julia'nın hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra dün Türkiye'ye hareketinden önce Elizabeth'in "Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum." dediği ifade edildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Anne Elizabeth'in kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Elizabeth'in, Julia'nın son olarak ailesiyle geçen haftaki Paskalya Yortusu'nda bir araya geldiğini ve gayet mutlu olduğunu aktardığı da gazetenin haberinde yer aldı.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Ayrıca Julia'nın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği aktarıldı.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    İtalyan basınına yansıyan diğer bilgilere göre, Julia'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle Igor Gorgonzola oyuncularının şok altında olduğu, takımın bugünlerde herhangi bir antrenman yapmasının beklenmediği belirtildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Bu arada Igor Gorgonzola takımı taraftarlarının da Julia Ituma'yı anmak üzere yapılacak etkinlikleri belirlemek için bir araya gelecekleri ifade edildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 12 Nisan'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da 2004 doğumlu oyuncu Julia Ituma, dün sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    NELER YAŞANDI?

    Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Alınan bilgiye göre, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.  Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

    ITUMA'NIN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

    Ituma'nın cenazesi otopsinin ardından bugün uluslararası cenaze hizmetlerinin nakil aracı konsolosluk görevlilerine teslim edildi.
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor
  • Julia Ituma'nın annesi Elizabeth kızının intihar ettiğine inanamıyor

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