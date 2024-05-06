KAAN 2. uçuşunu tamamladı

Milli muharip uçağı KAAN 2. uçuşunu başarıyla tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin içinde tarihi bir an daha… KAAN’ımız bugün ikinci kez Gök Vatan ile buluştu! Heyecanlı ve gururluyuz.

İlk uçuşunu 21 Şubat’ta başarı ile gerçekleştiren Milli Muharip Uçağımız, bu sabah 08.46’da pisten havalanarak 14 dakika havada kaldı ve 10 bin feet irtifaya ulaştı Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edebildiğimiz için şükran doluyum.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu başarı, milletimizin evlatlarının başarısıdır. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın iradeleridir. Bu tarihi an, milletimizden aldığımız güç ve ilhamla güzel ülkemize ve aziz milletimize yine ve yeniden armağan olsun!