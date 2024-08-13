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        Haberler Gündem Güncel Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu | Son dakika haberleri

        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu

        Kayseri'de 7 yaşında bir çocuğun sağlık kabininde sünnet edilmesinin ardından cinsel organı kangren oldu. Küçük çocuğun cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kayseri Valiliği, iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurup olayla ilgisi olan 3 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:49
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        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
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        Kayseri Valiliği, 7 yaşındaki çocuğun "kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.

        Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 Temmuz'da baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi sünnet ettirmek için ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü.

        Sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. iddiaya göre 3 bin 500 TL karşılığında çocuğu sünnet etti.

        Sünnet işleminin ardından çocuk ailesiyle eve gönderildi.

        Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

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        #kaçak sünnet
        #cinsel organ
        #kayseri
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