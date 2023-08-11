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        Haberler Yaşam Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylaları

        Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylaları

        Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Rize'nin yaylalarını tercih ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:15
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        Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Rize'nin yaylalarını tercih etti.

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        Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar Dağları ve milli parklar içerisinde yer alan yaylalar, doğanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişiyi ağırlıyor.

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        Elevit Yaylası, Çat Yaylası, Badara Yaylası, Verçenik Yaylası, Zile Kalesi bölgede en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

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        Doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, özellikle günübirlik yürüyüş ve kamp yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

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        İşte Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylalarından kareler!

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        #Kaçkarlar
        #Kaçkar Dağları
        #yaylalar
        #haberler
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