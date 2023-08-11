Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylaları
Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Rize'nin yaylalarını tercih ediyor
Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Rize'nin yaylalarını tercih etti.
Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar Dağları ve milli parklar içerisinde yer alan yaylalar, doğanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişiyi ağırlıyor.
Elevit Yaylası, Çat Yaylası, Badara Yaylası, Verçenik Yaylası, Zile Kalesi bölgede en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.
Doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, özellikle günübirlik yürüyüş ve kamp yaparak doğanın tadını çıkarıyor.
İşte Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylalarından kareler!