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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Bursa'da markette kasiyer olarak çalışan 29 yaşındaki Kübra K., tartıştığı müşteri 28 yaşındaki Vedat Kılıç'ın yumruklu saldırısına uğradı. Genç kadının burnunda çatlak oluşurken, başka müşterinin de kendisine yumrukla karşılık verdiği Kılıç kaçtı. "Su almak için bu kadar beklenir mi" diye Kübra K.'yi yumruklayan Kılıç, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 07:54 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:04
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        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
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        Bursa'da olay, Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Marketten su alan Vedat Kılıç (28), iddiaya göre kasada sıra beklediği için sinirlenerek, kasiyer Kübra K.’ye (29), "Su almak için bu kadar beklenir mi" diyerek tepki gösterdi.

        PARAYI KASİYERE FIRLATTI

        Parayı kasanın önüne atan Kılıç, kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi.

        KADIN KASİYERE SALDIRDI

        Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Kılıç kasiyere saldırdı. Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Kılıç, tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk attı.

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        MÜŞTERİ DE SALDIRGANA YUMRUK ATTI

        Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Kılıç, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.’ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan, yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        'KASTEN YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET'

        Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Kılıç, 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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