Bursa'da kan donduran olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, markette kasiyer olarak görev yapan Kübra A. (31) kasaya gelen müşteriyle tartışmaya başladı.

PARAYI YERE ATIP TEKME SALLADI

İHA'daki habere göre kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü. Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra A. ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi.