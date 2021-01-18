Kadınların SES'i olacak

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Kadınların politikada ve karar alma mekanizmalarında eşit ve etkin biçimde var olması gerektiğine inanan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, bu çerçevede kadınların yönetimiyle ülkelerin ve dünyanın daha yaşanılır bir yer olabileceğine dikkat çekmek ve etkileşimli bir biçimde ortaya koymak üzere bir web sitesi geliştirdi.

Ülkemi Ben Yönetsem adını taşıyan siteye giren kadınlar, kendilerinin seçilmiş veya atanmış yöneticiler olmaları durumunda Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini bir cümleyle paylaşacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, pandemi döneminde kadınların yönettiği ülkelerin süreç yönetiminde başarılı olmalarının kendilerine ilham verdiğini belirterek, “Dünyada sadece 25 ülkede hükümet ya da devlet başkanı kadın. Oysa kadın politikacılar pandemi sürecini başarıyla yönettiler ve örnek bir liderlik sergilediler. Biz kadın liderliğinin eşit olarak politikada ve karar mekanizmalarında var olduğu bir ülkenin ve dünyanın daha yaşanılır olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla #ÜlkemiBenYönetsem web sitesini geliştirdik. Kadınların kendilerini, ülkesini yöneten seçilmiş veya atanmış bir kadın olarak görmesini ve Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini bir cümleyle paylaşmalarını istiyoruz. Karar mekanizmalarında seçilmiş veya atanmış olmaları durumunda; ne karar alırlardı? Neyi değiştirirlerdi? Nasıl davranırlardı? Eğer kadınlar ülkelerini yönetseydi Türkiye ve dünya nasıl bir yer olurdu? Kadınların katılımıyla ortaya çıkacak tabloyu herkese göstermek istiyoruz. Biz çok güzel olacağına inanıyoruz. ‘Ülkemi ben yönetseydim' diye düşünün ve yaşanılır bir dünyayı hayal etmemize yardımcı olun.” ifadelerini kullandı

Proje kapsamında ülkesini yönetmeyi hayal eden kadınlar sesdernegi.org/ulkemi-ben-yonetsem sitesine girdiklerinde yazacakları ifade görselleşecek. Ayrıca katılımcılar isterse bu içeriği sosyal medyadan paylaşabilecek. Burada ifade edilen görüşler bir süre sonra bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak.