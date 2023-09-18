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        Haberler Dünya Kadirov'un sağlık durumu kötüye mi gidiyor?

        Kadirov'un sağlık durumu kötüye mi gidiyor?

        Çeçen lider Ramzan Kadirov'un sağlık durumununun kötü gittiği iddia edildi. Kadirov ise spekülasyonları ortadan kaldırmak için yeni bir video yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:09
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna Savaşı'nda desteği ile bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'un sağlık durumuna yönelik pek çok iddia ortaya atılmıştı.

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        46 yaşındaki liderin hasta olabileceği yönünde aylardır spekülasyonlar dönüyordu.

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        Kadirov'un son dönemde görüldüğü etkinliklerde yüzünün oldukça şiş olduğu gözlerden kaçmamış bu da hastalık iddialarını alevlendirmişti.

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        Pazar günü Kadirov, Telegram kanalında iki video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.

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        Videolarda yağmurlukla dolaşırken görülen Kadirov "İnternette gerçeği yalandan ayırt edemeyen herkesin yürüyüşe çıkmasını, biraz temiz hava almasını ve düşüncelerini toparlamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yağmur harika bir şekilde canlandırabilir" diye konuştu.

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        Videoların ne zaman kaydedildiğini bilinmese de sosyal medyada Çeçen liderin komada olduğuna dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

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        PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

        Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

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        The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti

        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Kadirov'un Telegram hesabı Kadyrov_95'ten servis edilmiştir.

        #Kadirov
        #dünya
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