AFAD'DAN "YANARDAĞ PATLADI!" İDDASIYLA İLİGLİ AÇIKLAMA

"Yanardağ patladı!" iddiasıyla ilgili AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. İşte iddiaları yalanlayan Tatar'ın açıklaması:

Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.

Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor.

Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar. Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar.