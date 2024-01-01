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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yeni yıla görev başında giren emniyet, jandarma, itfaiye, çağrı merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:22
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yeni yıla görev başında giren emniyet, jandarma, itfaiye, çağrı merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti.

        Vali Ünlüer, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gerçekleştirdi.

        Daire Başkanı Onur Erdi tarafından karşılanan Ünlüer ve beraberindekiler, personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        İtfaiye erlerinin yeni yılını kutlayan Ünlüer ve beraberindekiler, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti.

        Ünlüer, yaşanan tüm acıların yeni yılda sona ermesi temennisinde bulundu.

        Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Ünlüer, "İnanıyorum ki 2024 yılı hem ülkemiz için hem Kahramanmaraş için çok güzel olacaktır. Kalıcı konuklarımız teslim olacak, şehir merkezi ayağa kalkacaktır. Biz umutluyuz. Bu gece nöbet tutan arkadaşlarımıza uğradık, nöbetlerinde başarılar diledik." diye konuştu.

        Başkan Güngör ise 2023 yılında dünyanın en büyük depremlerinin yaşandığını ve merkez üssünün Kahramanmaraş olduğunu kaydetti.

        Bu felakette birçok insanın yakınlarını, sevdiklerini ve dostlarını kaybettiğini dile getiren Güngör, "Yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerimizi ziyaret ettik. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan ekiplerimizin yeni yıllarının hayırlı olmasını diliyoruz. Onlar büyük bir fedakarlık gösteriyor. Milletimizin, vatanımızın huzuru, güvenliği, asayişi için canla, başla gece gündüz demeden görev yapıyorlar. Sınırda, sınır ötesinde güvenlik kuvvetlerimiz canla başla mücadele ediyor, vatanı bekliyor. Onlara da hayırlı görevler ve hayırlı yıllar diliyoruz. İnşallah hem ülkemiz için hem tüm dünya için 2024, daha sağlıklı ve daha huzurlu, barış içerisinde geçer." diye konuştu.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine geçen Ünlüer ve beraberindekileri KSÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim ve Hastane Başmüdürü İbrahim Palabıyık karşıladı.

        Hastaları ziyaret eden Ünlüer ve beraberindekiler, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

        Daha sonra Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığına geçerek Mehmetçik ile bir araya gelen Ünlüer, İl Jandarma Komutanı İnan'dan bilgi aldı. Ünlüer ve Güngör, bir süre sohbet ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

        Ünlüer ve Güngör, son olarak Kayseri-Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Gökduman'dan bilgi aldı, polis ekiplerine yeni yılda mutluluk dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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