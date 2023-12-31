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        Kahramanmaraş'ta minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:51
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        Kahramanmaraş'ta minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Z.E.S. yönetimindeki 27 MD 6998 plakalı minibüs, Türkoğlu-Adıyaman kara yolunun Özbek Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Sürücüyle araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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