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HaberlerGündem3. SayfaKAHREDEN OLAY! Son dakika: 'Korona izni'yle hapisten çıktı! Sonrası dehşet! - haberler -
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'Korona izni'yle hapisten çıktı! Sonrası dehşet!

Antalya'da, motosikletle giderken boşanma aşamasındaki, 'korona izni'yle cezaevinden çıkan B.D.'nin (52) silahlı saldırısında yaralanan Rabia Doğan (34),tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu

KAHREDEN OLAY! Son dakika: 'Korona izni'yle hapisten çıktı! Sonrası dehşet! - haberler -
'Korona izni'yle hapisten çıktı! Sonrası dehşet!
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DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D. (52),boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan (34) ile H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı.

ATEŞ AÇIP ARACIYLA KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, B.D. ise kaçtı.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KATİL KOCA YAKALANDI

Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu.

5 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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