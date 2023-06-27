Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonda bir görülen hastalığı nedeniyle kalbi göğüs kafesinin dışında kalıyor

14 yaşındaki Virsaviya, kalbinin dışarıda olmasına neden olan ve milyonda bir görülen bir hastalık ile dünyaya geldi. Genç kız, bu durumun ona olumsuz olarak yansımasına izin vermiyor ve yolculuğunu takipçileriyle paylaşıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Virsaviya Borun-Goncharova, 14 yıl önce milyonda bir görülen bir durumla dünyaya geldi. Genç kız, diğer insanlar gibi kalbini göğüs kafesinin içinde değil, dışında taşıyor ve görüldüğü üzere kalbi belirgin bir şekilde neredeyse karnının üzerinde duruyor. 
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Genç Virsaviya, göğüs kafesi ve karın kaslarının olmaması nedeniyle kalbini korumasız bırakan nadir bir durum olan Cantrell Pentalojisi ile doğdu.
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Annesi Dari ona ilk hamile olduğu zamanlar doktorlar bebeğin muhtemelen hayatta kalamayacağını söylemişti. Ancak annenin bebeğinden vazgeçmemesi, ortaya güzel bir hikâye çıkmasını sağladı. 
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Annesi Dari Barun, Virsaviya'nın durumu hakkında endişelenmek yerine, Instagram'da kızının durumunu gururla paylaştı ve kızının farklılığını kucakladı. 
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Neyseki Virsaviya'nın bu özel durumu ona herhangi bir ağrı vermiyor ve günlük hayatta zorluk çıkarmıyor. Ancak yine de genç kız, dışarıda olan kalbi için dikkatli olmak zorunda çünkü herhangi bir aktivite kalbine ölümcül hasarlar verebilir.
  • Kalbi göğüs kafesinin dışında! Milyonda bir görülüyor!

    Virsaviya, göğsünü korumak için bir örtü takıyor ancak durumuyla ilgili önemli risklerin farkında olmasına rağmen, onun tarafından engellenmeyi reddediyor. “Bazen oksijen seviyelerim düşük olduğunda zor olabiliyor ve başım dönüyor ama aktif kalmayı, şarkı söylemeyi ve arkadaşlarımla dans etmeyi seviyorum.”

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Virsaviya Borun-Goncharova'nın Instagram hesabından alındı.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.