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        Haberler Gündem Kamuda mülakat kalktı mı, kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik son dakika mülakat açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kamuda mülakat kalktı mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde; "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerine yer vermişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte "Kamuda mülakat kalktı mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda mülakat hakkında bakanlarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrasında "Kamuda mülakatlar kaldırıldı mı, son durum ne oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte kamuda mülakat süreci hakkında merak edilen güncel bilgiler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili güncel açıklaması...

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        KAMUDA MÜLAKAT KALKIYOR MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde; ''Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

        Son açıklamasında Erdoğan, ''Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir.

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        Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.'' sözlerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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