Kan bağışı kampanyasına oyunculardan destek çağrısı
Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum ve Ceren Benderlioğlu gibi ünlü oyuncular, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışları nedeniyle azalan stok seviyelerine dikkat çekmek amacıyla kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ın yürüttüğü 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek çağrısı yaptılar
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kan hizmetleri görevleri doğrultusunda, 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi ve 300'den fazla mobil ile sabit ekiple kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacını tamamen gönüllü bağışçılardan karşılamak amacıyla, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasını yürütüyor.
2024'te ilk 6 ayında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılamayı başaran Kızılay, yaz aylarında mevsimsel olarak azalan kan bağışlarına bağlı olarak stok seviyelerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ünlü oyuncular; Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla kan bağışında bulunarak 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek verdi.
Ünlüler, yaz aylarında azalan stoklara ve kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, 18 - 65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya çağırdı.
"KAN VERMEK ÇOK KOLAY, BULMAK ÇOK ZOR"
Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunan Didem Balçın; "Kan vermek çok kolay ama kan bulmak gerçekten çok zor. Bunu insan yaşayınca daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu 2 - 3 yıl önce... O zaman öğrendim ki, bütün kanlar aslında Kızılay'dan hastanelere gönderiliyor. Bu yüzden Kızılay'a bağış yapmak çok önemli" dedi.
"TEKNOLOJİ NE KADAR GELİŞSE DE KANIN TEK KAYNAĞI İNSAN"
Altan Gördüm ise "Buraya geldim. Çünkü biliyorsunuz teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kan hâlâ üretilemiyor. Tek kaynağı da insan. Buraya kan bağışında bulunmaya geldim, lütfen siz de 'Zaten bulunur' diye düşünmeyin, kan bağışında bulunun" şeklinde konuştu.
"YAZ TATİLİNE ÇIKMADAN YAPIN"
Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu çifti ise "Yaz aylarında kan verme oranları ciddi oranda düşüyor. Bu, pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Haydi sen de en yakınındaki Kızılay Kan Merkezi'ne git ve bağışını yap. Yaz tatiline çıkmadan bunu yapman çok önemli" diye konuştu.