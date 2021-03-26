"Bana zarar verirken zevk alıyordu!" 0:00 / 0:00

AA

Adana'da, geçen yıl 3 Eylül'de, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sank Fikriye Ö.'nün yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fikriye Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ile Adana Kadın Platformu üyesi avukatlar da hazır bulundu.

SİLAH VE BIÇAK FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre mahkemede, öldürülen Hakan Ö'nün cep telefonu içeriğine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, rapora göre, maktulün silah ve bıçaklarla çekilmiş fotoğrafları ile karısının darbedildiğinin yer aldığı görsellerin telefon hafızasında bulunduğu bildirildi.

"PSİKOPATÇA DAVRANIP GÜLÜYORDU"

Fikriye Ö. bilirkişi raporunun okunmasının ardından söz alarak, "Maktul bana psikopatça davranırken gülüyordu. Bana zarar verirken zevk alıyordu. Sürekli insanlara çatıyordu" iddiasında bulundu.

SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak Fikriye Ö'nün evlilik süresince eziyete uğraması ve eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle cezada "haksız tahrik" indirimine gidilmesini talep etti.

"KENDİNE ZARAR VERİRKEN BENİ BURAYA DÜŞÜRDÜ"

Mütalaaya karşı savunma yapan Fikriye Ö, "Ben öldürmedim. Bir insan kendi kendine zarar verirken beni de buraya düşürdü. Bunu da göz önünde bulundurun" ifadesini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatlarının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti, Fikriye Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.