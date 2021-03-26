"Bana zarar verirken zevk alıyordu!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaZEK ALIYORDU! Son dakika: Şiddet mağduru Fikriye'den kan donduran ifade
ABONE OL

"Bana zarar verirken zevk alıyordu!"

Adana'da, kendisine şiddet uygulayan eşi Hakan Ö.'yü pompalı tüfekle öldüren Fikriye Ö.'nün mahkemede söyledikleri kan dondurdu. Fikriye Ö., "Maktul bana psikopatça davranırken gülüyordu. Bana zarar verirken zevk alıyordu. Ben öldürmedim. Bir insan kendi kendine zarar verirken, beni de buraya düşürdü. Bunu da göz önünde bulundurun" dedi

ZEK ALIYORDU! Son dakika: Şiddet mağduru Fikriye'den kan donduran ifade
"Bana zarar verirken zevk alıyordu!"
0:00 / 0:00
AA

Adana'da, geçen yıl 3 Eylül'de, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sank Fikriye Ö.'nün yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fikriye Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ile Adana Kadın Platformu üyesi avukatlar da hazır bulundu.

SİLAH VE BIÇAK FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre mahkemede, öldürülen Hakan Ö'nün cep telefonu içeriğine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, rapora göre, maktulün silah ve bıçaklarla çekilmiş fotoğrafları ile karısının darbedildiğinin yer aldığı görsellerin telefon hafızasında bulunduğu bildirildi.

"PSİKOPATÇA DAVRANIP GÜLÜYORDU"

Fikriye Ö. bilirkişi raporunun okunmasının ardından söz alarak, "Maktul bana psikopatça davranırken gülüyordu. Bana zarar verirken zevk alıyordu. Sürekli insanlara çatıyordu" iddiasında bulundu.

SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak Fikriye Ö'nün evlilik süresince eziyete uğraması ve eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle cezada "haksız tahrik" indirimine gidilmesini talep etti.

"KENDİNE ZARAR VERİRKEN BENİ BURAYA DÜŞÜRDÜ"

Mütalaaya karşı savunma yapan Fikriye Ö, "Ben öldürmedim. Bir insan kendi kendine zarar verirken beni de buraya düşürdü. Bunu da göz önünde bulundurun" ifadesini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatlarının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti, Fikriye Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası yolculuk yasak mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
AŞAĞILIK ADAM! Son dakika: Engelli gence işkence etmişti! Yeni görüntüleri çıktı
GÜNDEMAşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş!
SON DAKİKA! İki kadını bıçaklayan sanıktan savunma: Şeytanın tuzağına düştüm
GÜNDEMİki kadını bıçaklayan sanık: Şeytanın tuzağına düştüm
YÜZÜ YANDI! Son dakika: Güzellik için gittiği merkez kabusu oldu
GÜNDEMTedavi sonrası yüzü yandı!
AÖL GİRİŞ EKRANI| Açık Lise sınavları başladı! MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?
GÜNDEMAÖL sınavları başladı! İşte giriş ekranı
Son dakika haberi Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
GÜNDEMCharlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
KIRMIZI TEHDİT! Son dakika: İstanbul palmiyeleri için uyarı geldi
GÜNDEMİstanbul'un palmiyeleri 'kırmızı' tehdit altında!
Son dakika: DEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı!
BABA KATİLİ! Son dakika: Babasının boğazını kesti! VİDEO HABER
GÜNDEMBabasının boğazını kesti! Sofrada vahşet!
Hrant Dink davasında karar açıklandı
GÜNDEMHrant Dink davasında karar açıklandı