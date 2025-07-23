Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı

CBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 35'lik gümrük vergisi uygulanması için 1 Ağustos'a kadar verdiği süre yaklaşırken Başbakan Carney, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Carney, "Kanada hükümeti kötü bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Amacımız, ne olursa olsun bir anlaşma imzalamak değil. Kanadalıların çıkarına uygun bir anlaşmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile "karmaşık" görüşmelerin sürdüğünü belirten Carney, uygun bir anlaşma olması halinde bunun değerlendirileceğine işaret etti.

Carney, ABD ile varılacak iyi bir olası anlaşmanın Kanada'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ilerletmesini "engellememesi" gerektiğini, halihazırda birçok dünya lideriyle ticaret konusunda görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

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Quebec eyaleti Başbakanı François Legault da 1 Ağustos'a kadar ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağını söylemenin "zor" olduğunu dile getirdi.

Legault, "İdeal bir anlaşma olsun isteriz ancak ne yapabiliriz? Sanki Donald Trump'a sormanız gerek ama onun da ne istediğini bildiğinden emin değilim." yorumunu yaptı.