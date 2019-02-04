- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'yı saran siyasi krize yönelik askeri müdahaleyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.
Sajjan, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; şimdilik diplomatik çözümlere odaklanılması gerektiğini belirten Sajjan, "Hükümetler arasında barışçıl bir geçişin yaşandığından emin olmak için yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Bu yolların keşfedilmesi ve zorlanması gerektiği inancındayım çünkü askeri müdahale için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞBAKAN TRUDEAU, GUAİDO İLE TELEFONLA KONUŞTU
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki lider, Maduro rejiminin yasallığı ve Venezuela Anayasası'na saygı gösterilmesi gerektiği konusunda net mesaj göndererek uluslararası toplumun önemini tartıştı. Her ikisi de özgür ve adil cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının önemini vurguladı. Başbakan Trudeau, Juan Guaido'ya Kanada'nın sürekli desteğini sundu. Juan Guaido da Venezuela Anayasası'na uygun olarak demokrasiye barışçıl geçiş taahhüdünü iletti." ifadelerine yer verildi.
LİMA GRUBU OTTAWA'DA TOPLANIYOR
Venezuela krizinde Maduro'ya karşı oluşan Lima Grubu ülkelerinin temsilcileri, bugün başkent Ottawa’da bir araya geliyor.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in ev sahipliğinde yapılacak Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'na Latin Amerika ve Karayipler'den bir düzineden fazla ülkenin bakan ya da temsilcileri katılacak.
Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasının ardından Guaido'ya desteğini duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.