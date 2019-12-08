AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasının İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını söyledi. Turhan "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir. İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak.Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız" dedi.

'52 KURUMUN OLUMLU GÖRÜŞÜNÜ ALDIK'

2011 yılından bu yana 52 kurumun olumlu görüşünü aldıklarını kaydeden Turhan şöyle konuştu: "Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık"