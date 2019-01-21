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Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı

Giriş: 21.01.2019 - 18:53 | Güncelleme:  

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı Ay tutulması, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de izlendi

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    Dünyanın ilgiyle takip ettiği kanlı Ay tutulması, bu sabah başladı.

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    'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken, Türkiye'nin de çeşitli yerlerinden izlendi.

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    Akşam saatlerinde Ordu semalarında gözlenen 'Kanlı Ay' ve önünden geçen helikopter ile güzel görüntü oluşturdu.

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    Elazığ'ın Palu ilçesinde akşam saatlerinde gözlenen 'Kanlı Ay', tarihi Küçük Cami ve Ulu Cami ile birlikte görüntülendi.

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    Hakkari'nin Irak sınırındaki karlı dağların arkasından gözlenen 'Kanlı Ay'...

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