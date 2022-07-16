Her şey kanser hastası akrabaları için! 0:00 / 0:00

İHA

Batman’da sıcakların artmasıyla kanser hastası yakınları, akrabalarının rahatı için 2 bin rakımlı dağa çıkarak kamp kurarak günlerce kalıyorlar.

Batman’dan Sason ilçesine gelerek yüksek dağlarda bulunan çeşme ve mesire alanlarında konaklayarak gecelediklerini belirten kanser hastası İsmail Filiz’in kardeşi Abdülaziz Filiz, doğanın ağabeyine iyi geldiğini ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.

"SÜREKLİ YÜKSEK DAĞLARA GÖTÜRÜYORUZ"

Abdülaziz Filiz, "Kanser hastamız var. Onun tedavisinin devamı için onu sürekli yüksek dağlara götürüyoruz. Mesire alanlarına, doğa ortamlarına götürüyoruz. Sağlığı için bazen dağlarda kamp kurarak geceliyoruz. Onun morali için çoğu zaman geceleri dışarıda kaldığımız da oluyor. Kendisine faydalı olduğunu görüyoruz" dedi.

HASTALIĞINA ALDIRMADI DAĞA ÇIKTI

2 yıldır kanser tedavisi gören İsmail Filiz, doğanın kendisine çok iyi geldiğini ifade etti. Hasta olmasına rağmen Sultan Dağı'na çıktığını aktaran Filiz, "Hayran kaldım, buz gibi suyu var. Şimdi de Sevek mesire alanındayım. Cennet gibi bir yer, daha önce böyle güzel bir yerin varlığından habersizdim. Bilseydim haftada bir gün buraya gelirdim” şeklinde konuştu.