Haberler Yaşam Kanserden vefat eden annesi anısına bisikletiyle dünyayı dolaşacak

Kanserden vefat eden annesi anısına bisikletiyle dünyayı dolaşacak Yemek borusu (özofagus) kanseri nedeniyle kaybettiği annesinin anısına İstanbul'dan başlayarak dünya turuna çıkan 40 yaşındaki Ersin Vural, İpekyolu üzerinden Çin'e gitmeyi hedefliyor Anadolu Ajansı Giriş: 02.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:19 facebook

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Dünyayı bisikletle dolaşmak için 12 yıl boyunca çalıştığı çelik halat fabrikasından istifa eden ve 90 gündür pedal çeviren Vural, Türkiye'deki turu kapsamında Van'a ulaştı. Yolculuk sırasında konaklama sorunu yaşamadığını belirten Vural, gittiği yerlerde insanların kendisine yardımcı olduğunu, yakın ilgi gösterdiğini söyledi.

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Tarihi yerleri gezebilmek için gittiği şehirlerde en az 2 gün konakladığını ifade eden Vural şöyle konuştu: "Türkiye seyahatimi Van'da bitiriyorum. Akdamar Adası ve Van Kalesi'ni görmenin mutluluğunu yaşadım. Anneme kanser teşhisi konulduğunda son evredeydi. Annemin son zamanlarını mutlu geçirebilmesi için sürekli geziyorduk ve bana 'Hayatım boyunca gezmediğim kadar gezdim.' demişti.