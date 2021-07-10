İHA

Bolu’nun Karacasu beldesinde yaşayan Hikmet Velioğlu’nun Golden Retriever cinsi köpeği yeteneğiyle görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

İHA'nın haberine göre Velioğlu’nun yaşadığı evin bahçesinde 7 yavrusu ve kedilerle birlikte kalan köpek, apartmandan içeri girmek istediğinde kapının üzerindeki anahtarı ağzıyla çevirerek kapıyı açabiliyor.

Velioğlu ile duygusal bağ da kuran köpeğin yeteneğini görenler hem şaşırıyor hem de kahkahalara boğuluyor.

“KAPI AÇILINCA İNANAMADIM”

Yeteneğiyle şaşırtan köpeğin sahibi Hikmet Velioğlu, “Daha önce kapının üzerinde tel vardı. Kapının açılması için teli çekip kullanıyorduk. Köpek de bizden görerek ağzıyla teli çekip kapıyı açıyordu. Sonra ağabeyim, ‘Bu teli çıkaralım. Kendimiz anahtarla açalım’ dedi. Bir müddet sonra anahtarla açıp girerken bizi görmeye başladı. Bir gün eve çıktım, kapıyı kapattım. Kapı açıldı. Herhalde iyi kapanmadığı için açıldı dedim. Tekrar kapattım. Tekrar açıldı. Tekrar kapatıp eve çıkarken Rafi’nin anahtarla oynadığını gördüm. Kapı açılınca inanamadım. Sonra köpeğe ‘aç kapıyı’ dedim. Ağzıyla anahtarı çevirip kapıyı açıyor” dedi.