Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor! Varto'da kara halaylı karşılama!

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AA

Kuraklık ve barajlardaki su oranının dip yapmasının ardından beklenen kar nihayet geldi. Anadolu, beyaz elbisesini sabah saatlerinden itibaren giymeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

KAR KÜREME ÇALIŞMASINA BAŞLANDI Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı. SON DAKİKA: İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İŞTE CEVABI...

KARS KALESİ'NDE HATIRA FOTOĞRAFI Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürdü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Kars Kalesi’nin olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada hem kar altında yürüdü hem de bol bol fotoğraf çekildi.

KASIMDA BEKLEDİLER OCAKTA YAĞDI Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da , her yıl Kasım ayında başlayan ancak Ocak ayında olunmasına rağmen bir türlü yağmayan kar, sabah saatlerinde kenti etkisi altına altı. Karın yağmasıyla beyaza bürünen kentte kış mevsimi yaşanmaya başlandı.

SOĞUĞUN ARDINDAN KAR GELDİ Ardahan'da soğuk hava yerini kara bıraktı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi. Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

YAĞAN KARA HALAYLI KARŞILAMA Muş'un Varto ilçesinde yağan mevsimin karı ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte küçükbaş ve büyük baş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. Kar yağışı etkisini ufak ufak sürdürmeye devam ediyor.