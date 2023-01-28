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Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELİYOR | Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji saat verdi! Türkiye'nin beklediği kar geliyor!

Türkiye'yi vuran kuraklığın, barajlardaki su miktarının azalması ve tarım alanlarının susuz kalmasına yönelik haberlerin ardından Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerimizde de sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte son verilere göre illerimizde hava durumu...

KAR GELİYOR | Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
HABERTURK.COM

Yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının olmaması ve kuraklık korkusunun ardından Meteoroloji müjdeyi verdi. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI YARINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK

Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

SİİRT: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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