Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İ.Ş. idaresindeki 34 SL 3762 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü İ.Ş. ile yolcular H.Ş, M.Ö.Ş. (9) ve H.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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