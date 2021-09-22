Deltanın batı yarısında toplam alanı 194 hektar olan ve Maliç deresi tarafından beslenen Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar alanı kaplayan sazlıklar, 730 hektarlık bir alana yayılmış dişbudak, kızılağaç ve söğütlerden oluşan subasar ormanları ve çok çeşitli floraya sahip geniş bir kumul bandı bulunuyor.