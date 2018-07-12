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"Göçer olarak yaşayanlarca geçmişte binek hayvanı olarak kullanılan bu atlar, su basar ormanlarında doğayla bütünleşik yaşam sürüyor. Bu atlar, Orta Asya'dan beri var olan hayvanlardır. Türklere ait olan, safkan Türk atlarıdır. Daha sonra göçerlik olayı kalkınca bir çok kişi atını sattı. Biz satmadık, dedemden olanlar burada yaşamaya devam ediyor. Ormanda tamamen kendi doğal ortamlarında yaşıyorlar."