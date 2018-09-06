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Karaçam: Hedefimiz sponsorluk konusunda ilk 20'ye girmek

Fenerbahçe Başkanı Yardımcısı Burhan Karaçam, "Hedefimiz dünya çapında sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içine girmek. Önümüzdeki haftalardan itibaren sponsorluk anlaşmalarının devreye girdiğini göreceksiniz" dedi

06 Eylül 2018 Perşembe, 12:24:29 | Güncelleme:

Fenerbahçe Spor Kulübü, Nesine.com ile 'Resmi Bahis Sponsorluğu' anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Fenerbahçe'nin yeni yönetimiyle beraber çok önemli bir döneme girdiğini dile getiren Burhan Karaçam, "Türkiye'nin çok güç bir döneminde sorumluluk altına girdi. Bu dönemde de finansal açıdan çok büyük badireler atlatmaktayız. Bu badireleri atlatmaya da devam edeceğiz. Daha önceki toplantılarda başkanımızın camiaya seslenişinde anlattığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla paylaşmaya çalıştık. 2023'e kadarki gelirlerimizin büyük bir kısmı harcanmış durumda. Stat gelirleri, yayın gelirleri, sponsorlukların belirli bölümleri kullanılmış durumda. Bu yapı içinde yeni sponsorları büyüme gelişme stratejik bir çıkış yolu gördük. Nesine.com Fenerbahçemizin uzun yıllardır beraber olduğu çok değerli bir marka. Sadece bu markayla değil, diğer markalarla da önemli adımlar atacağız. Biz bu sponsorluk konusunu uzun vadeli bir evlilik olarak da görüyoruz. Buradaki bütün amacımız bu değerli markaların ihtiyaç ve beklentilerinin kulübümüz tarafından karşılanmasını sağlamalıyız. Bundan sonraki haftalarda sponsorluk anlaşmaları bizlerle birlikte yeni anlaşmaların devreye girmesiyle yayılacak" dedi.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA SPONSORLUK KONUSUNDA EN ÖNDE GELEN 20 KULÜBÜN İÇİNE GİRMEK"

Uzun vadeli stratejilerinin iddialı hedefler peşinde koşmak olduğunu dile getiren Burhan Karaçam, "Buradaki hedefimiz dünya çapında sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içine girmek. Biz özellikle içinde bulunduğumuz mali koşullarda sıkıntılı dönemlerden geçeceğiz. İnşallah 3-4 sene sonra kendi faaliyetlerimizin çok büyük kısmını sponsorluklarla karşılayacağız. Stat gelirlerimizin büyük kısmı Türk Lirası. İçinde bulunduğumuz dönemde kurlardan ne durumda olduğunu görüyoruz. Onun için bu tür anlaşmalar ileriye dönük ihtiyaçların karşılaması anlamında çok önemli" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDAN İTİBAREN SPONSORLUK ANLAŞMALARININ DEVREYE GİRDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Fenerbahçe isminin geçtiği her noktayı reklam ve tanıtım açısından değerlendirme gayreti içinde olduklarını kaydeden Burhan Karaçam, "Çok sayıda arkadaşımız bu işlerle alakalı çalışıyorlar. Biz daha 3'üncü ayımızı bitirdik 4'üncü aya girdik. Transfer sezonu içinde olmamız çok sayıda konuya zaman ayıramamıza neden oldu. Alternatifi değerlendirmek durumundasınız. Önümüzdeki haftalardan itibaren sponsorluk anlaşmalarının devreye girdiğini göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"BÜTÇEYİ DARALTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı-lacivertli kulüpte bütçeyi daraltmayı çok istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Karaçam, "Borçlarımızın yüzde 80'i döviz üzerinden. Maalesef hazirandan bu yana da Türk Lirası değer kaybediyor. Bu da borç farkını açtı. Bizim de bunu karşılamak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Tam resmi göremedik. Süreç devam ediyor. Bu sene işimizin çok çok daha zor olacağını görüyoruz. Olumlu bir seyre girmemiz mümkün değil. Bu seneyi atlatmamız önemli. 2018-2019 sezonunun ihtiyaçları onların içinde yok. Bizim gelecek yıl gelirlerimiz geçmiş dönemlerde harcandı. Ülkemizin bu kadar zor bir dönemden geçtiği noktada Fenerbahçe de bunu yaşayacak. Herkes bu konuyla ilgili çalışıyor. Bu zor günleri geçeceğiz. Ama kolay değil" dedi.

HALİT GÜLBAKANOĞLU: "BU İLK SPONSORLUĞUN HAVAYI DEĞİŞTİRECEĞİNİ UMUYORUM"

Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ise düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Nesine.com, Spor Toto Teşkilatı'nda lisanslı olan lider bahis firması. Fenerbahçe'nin dışında Türk sporuyla 2009 yılında başladığımız bir hayat var. Birçok kulübe sponsorluk yapıyoruz. Fenerbahçe ile 6-7 yıldır süre gelen bir çalışmamız var. Kimi yıllarda göğüs kimi yıllarda farklı opsiyonlarda sponsorluk yaptık. Biz de bahiste yeni bir döneme girerken 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk sponsorluğun havayı değiştireceğini umuyorum. Türkiye'de şans oyunları devlet eliyle oynatılıyor. Resmi bahis sponsorluğunda bu ismi Fenerbahçe'nin yanında kullanma hakkı sadece bizde olacak. Kale arkalarında antrenman sahalarında futbolcularla organizasyonlarda olacağız. Fenerbahçe'nin yanında sadece spor bahsinde Nesine'yi görebileceksiniz" diye konuştu.

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