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        Haberler Gündem Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu - Güncel haberler

        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu

        Karaman'da 67 yaşındaki Davut Özer'den haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi. Özer'in bahçede cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:47
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        67 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu
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        Alınan bilgiye göre, Davut Özer’den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi.

        Özer’in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özer’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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