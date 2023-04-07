Karamel ile 4 yavrusu öğrencilere neşe kaynağı oldu

"Burada kedilere uzak duran öğrencimiz yok. Tam tersine kedileri alıyor, seviyorlar. Bizler de bundan mutluyuz. Yani, 'kedilerimiz burada kalsın da resim dersi dursun, sonra devam ederiz' diyoruz. Derslerim için de hiçbir sakıncası yok. Çocukların iyi vakit geçirmesi, buradan mutlu ayrılmaları önemli."