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        Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı

        Kars'ta merada sürülerini otlatırken kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:02
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        Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
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        Kars'ta merada sürülerini otlatırken kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.

        İl merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan Yılanlı köyünde besiciler, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı.

        Yahni Dağı eteklerinde kara yakalanan besiciler, hayvanlarını yağış altında uzun uğraşlar sonucu köye indirdi.

        Besici Şaban Mayageldi, AA muhabirine, kar yağışının aniden etkili olduğunu ve yolda kaldıklarını belirterek, "Koyunlarımızı burada otlatıyoruz, kar aniden bastırdığı için de yolda kaldık. Hayvanları soğuktan korumak için şimdi çiftliğe götürüyoruz." dedi.

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