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        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest

        KARS´ınSelim ilçesinde 13 Ekim'de 15 yaşındaki kız öğrenci B.B.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan polis memuru A.K. (45) serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:38
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        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest
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        KARS´ınSelim ilçesinde 13 Ekim'de 15 yaşındaki kız öğrenci B.B.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan polis memuru A.K. (45) serbest bırakıldı.

        Lisedeki öğretmeninin hareketlerinden şüphelendiği kız öğrenci B.B., bir polis memurunu tacizle suçladı. Aile, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görev yapan polis memuru A.K.'den, kızlarını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi´ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 13 Ekim'de tutuklandı.

        Soruşturmanın tamamlanması ve delillerin toplanmasının ardından A.K. ara kararla yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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