Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle ulaştı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İlçenin Taşlıağıl köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Kıyafet Demirdaş'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        Bölgeye yönlendirilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemeyince, İl Özel İdaresinden yardım istendi.

        Sağlıkçılar, ekiplerin koordineli çalışmasıyla köye ulaştı.

        İlk müdahalesi burada yapılan Demirdaş, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa sorunsuz hastaneye ulaşması için yol boyu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Kars'ta Özel İdare ve sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu
        Kars'ta Özel İdare ve sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu
        Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu
        Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu
        Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaştı
        Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaştı
        Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Kars'ta yaşlıların evine zehirlenme riskine karşı duman dedektörü takılıyor
        Kars'ta yaşlıların evine zehirlenme riskine karşı duman dedektörü takılıyor
        Kars'ta kavılca ununa yoğun ilgi Kaymakam Tutal, kavılca unu üretimi yapan...
        Kars'ta kavılca ununa yoğun ilgi Kaymakam Tutal, kavılca unu üretimi yapan...