Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle ulaştı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İlçenin Taşlıağıl köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Kıyafet Demirdaş'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.
Bölgeye yönlendirilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemeyince, İl Özel İdaresinden yardım istendi.
Sağlıkçılar, ekiplerin koordineli çalışmasıyla köye ulaştı.
İlk müdahalesi burada yapılan Demirdaş, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa sorunsuz hastaneye ulaşması için yol boyu eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.