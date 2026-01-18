Kars'ta yaşlıların evine zehirlenme riskine karşı duman dedektörü takılıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Arpaçay ilçesinde başlatılan proje kapsamında, sobalı evde yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlı bireylerin karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı can güvenlikleri için evlerine duman dedektörü takılıyor.



Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus 10 yılı" kapsamında hayata geçirilen "Bir Nefes Bin Huzur, Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi" başladı.



Projenin "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" bölümü kapsamında yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması, toplumsal bağlarının güçlendirilmesi ve psikososyal ihtiyaçlarının fark edilerek desteklenmesi hedefleniyor. Öğrencilerin ise yaşlı bireylerle kuracakları etkileşim sayesinde empati, iletişim, sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Öğrencilerin gönüllü katılımıyla yürütülen çalışmayla kuşaklar arası etkileşimin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin artırılmasıda ön planda tutuluyor.



Projenin bir diğer ayağı olan "Bir Nefes Bin Huzur" kapsamında da özellikle yalnız yaşayan ve soba kullanan yaşlı bireylerin karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı can güvenliğinin sağlanmasına öncelik veriliyor. Bu kapsamda kaymakamlık tarafından başlatılan projeyle yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlıların evlerine duman dedektörü takılıyor.



Şu ana kadar 20 eve duman dedektörü takan ekiplerin çalışmayı birkaç güne tamamlaması bekleniyor.



- "Coğrafyamız kar, boran, tipi ve rüzgarı çok olan bir yer"



Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, sosyal devlet anlayışıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Kışı uzun ve çetin geçiren Kars'ın Arpaçay ilçesinde yalnız yaşayan veya yanında kimsesi olmayan yaşlı bireylerin evlerine duman dedektörü taktıklarını anlatan Akköz, "Coğrafyamız kar, boran, tipi ve rüzgarı çok olan bir yer. Biz zaten bu yaşlı amcalarımızı, teyzelerimizi sürekli ziyaret ediyorduk. Bu vesileyle geliştirdiğimiz 'Bir Nefes Bin Huzur, Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi ile yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin özellikle belli bir yaş üstü yanında torunu veya genci, bir akrabası olmayan ailelerimizi ziyaret edip karbonmonoksit dedektörlerimizi bağlıyoruz." dedi.



Projenin iki bölümden oluştuğunu, ilkinde yaşlıların evlerine duman dedektörü taktıklarını, ikinci bölümde ise çocukları yaşlı bireylerle buluşturduklarını anlatan Akköz, "Herhangi bir zor durumla karşılaştıklarında taktığımız dedektör iyi bir alarm sesi vererek onlara bir şey olmaması için önlem almalarını sağlıyor. Bu vesileyle 112'den bizlere ulaşıyorlar. Bu şekilde inşallah herhangi bir zarar görmeden onları kurtarmış olacağız. Bu bizim bir nefes kısmıydı." diye konuştu.



Projenin "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" bölümünden bahseden Akköz, şunları kaydetti:



"Projemimizin bir kısmı daha var, bu da manevi boyutu yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz bazen bir sese, bir sohbete hasret oluyorlar. Bunu gidermek adına vefa destek gruplarımız hep ziyaret ediyor, ihtiyaçları karşılanıyor. Daha samimi bir şekilde küçük öğrencilerimiz, fidanlar çınarlarla buluşarak bu sohbet eşliğinde inşallah onların da güzel zamanlar geçirmesine, sohbet etmelerine vesile olacak. O sebeple ilk olarak öğrencilerimiz de geldi. Bunlar ailelerinden öğretmenlerinden izin alarak bizlerin ve ebeveynlerinin gözetiminde bu ziyaretleri gerçekleştirecekler. İlk etapta 48 ailemiz var. İnşallah bütün amcalarımız, teyzelerimiz huzurlu, mutlu yaşarlar diye dua ediyoruz."



- "Her şey için teşekkür ederim, çok mutlu oldum"



Arpaçay'ın Akçalar köyünde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Yılmaz Karabağ da "Her şey için teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Yardımcı oluyorlar, sağlığımız için geldiler, duman dedektörü taktılar. Bir tehlike olursa bizi korumak için cihaz taktılar. Çocuklar da geldi bizi ziyaret etti. Hep gelsinler, çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.



Projenin "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" kapsamında yaşlıları ziyaret eden Azat Demirkaya, yaşlıları ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaymakam bey sayesinde gidip yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz, sohbet ediyoruz." dedi.



Yunus Kirşat ise "Yaşlılarımızı torunları gibi ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını soruyoruz ve onları ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

