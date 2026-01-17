Kars'ta kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Merkeze bağlı Derecik köyünde rahatsızlanan ve nefes darlığı yaşayan Yaşar Kambay'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açıp ambulansı kurtararak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Kambay'a ulaşan ekipler, yoğun tipide hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa güvenli bölgeye kadar eşlik etti.
Yaşar Kambay, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
