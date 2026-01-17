Habertürk
        Kars ile Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

        Kars ile Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

        Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:32
        Kars ile Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
        Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ta etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

        Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karları temizledi. Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü şehirde cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü. Kar, başta üniversite bölgesi olmak üzere, il genelinde etkisini gösterdi.

