        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yolu ulaşıma açıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde kar yağış ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:15
        Kars'ta kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yolu ulaşıma açıldı
        Kars'ın Selim ilçesinde kar yağış ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Selim ilçesine bağlı Yaylacık köyü yolunda Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açtı.

        Ekiplerin yol genişletme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

