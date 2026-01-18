Habertürk
        Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Kars'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 18.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:50
        Kars'ta kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 13, Digor'da 4, Kağızman'da 3 ve Selim'de 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

