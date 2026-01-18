Kars'ta amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı. İlçe stadında amatör ligde oynayan Kağızman Spor Kulübü ile Sarıkamış Spor Lisesi karşılaştı. Maçın 1-1 tamamlanmasının ardından Kağızmansporlu futbolcu ve taraftarlar sonuca tepki gösterdi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sahaya giren İ.B, maçı yöneten hakeme saldırdı. Gözaltına alınan İ.B. işlemleri için İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

