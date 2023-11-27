Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Polis ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 166 fişek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu

        Benzer Haberler

        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyo...
        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyo...
        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest
        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest
        Kars'ta şiddetli rüzgar, 3 köyde evlerin çatılarını uçurdu
        Kars'ta şiddetli rüzgar, 3 köyde evlerin çatılarını uçurdu
        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
        Kars'ta çiftçiler pancarın kar altında kalmaması için gece gündüz çalışıyor
        Kars'ta çiftçiler pancarın kar altında kalmaması için gece gündüz çalışıyor
        Kars'ta AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        Kars'ta AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması