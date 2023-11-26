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        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

        Kars'ın Akyaka ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:54
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        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yılmaz G. idaresindeki 36 AAH 842 plakalı otomobil, Kars-Akyaka kara yolu Şahnalar köyü mevkisinde Yusuf Çağlar Yemen'in (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Yemen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile motosiklette bulunan Egemen İsmail Yılmaz (16) ambulanslarla Akyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gençlerin cenazelerinin otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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