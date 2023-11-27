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        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan kayak merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, erken yağan karla sezonu açmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:41
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        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyor
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan kayak merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, erken yağan karla sezonu açmak için gün sayıyor.

        Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunlukları 30 kilometre olan 9 pist ve 5 telesiyej bulunuyor.

        Güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayakseverlerin dikkatini çeken Cıbıltepe'de, çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

        Geçen yıl kuraklık nedeniyle 1 Şubat'ta kayak tutkunlarını ağırlamaya başlayan Cıbıltepe'de bu yıl erken yağan kar, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

        Son yağışlarla kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı merkezde, bu hafta yeterli yağış alınması durumunda, aralık ayında sezonun açılması planlanıyor.

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, geçen yıla göre bu sene sezonu daha erken açmak istediklerini söyledi.

        Geçen yıl kuraklığın etkisiyle karın geç yağdığını belirten Taş, "Geçen yıl karın bölgemize geç yağması aslında dünya genelinde yaşanan bir durumdu. Bu sene kış erken ve gerçekten bereketli geldi. Çok güzel bir kar yağışı oldu. Şu anda orta etap zirveye doğru yaklaşık 30-35 santimetre kar mevcut." dedi.

        - Oteller yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor

        İşletmelerin, sezonun açılmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Taş, kayak bölgesinde ve şehir merkezinde 40'a yakın 3,4,5 yıldızlı otelin bulunduğunu belirterek, yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesiyle tesislerin müşterilerine hizmet verdiğini anlattı.

        Kayak merkezindeki teknik ekipmanlara ilişkin de Taş, "Merkezde 5 mekanik tesis bulunmaktadır. Bunlardan biri son sistem telesiyej, saatte 3 bin kişi taşıma kapasiteli. Pistlerimizde önceki yıllara göre çok ciddi çalışmalar yapıldı. Problemli yerler düzeltildi, dolgu ve genişletme çalışması yapıldı." diye konuştu.

        - Ormanlar nedeniyle çığ riski bulunmuyor

        Misafirlerin, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden memnun ayrılmalarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Taş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bölgeye gelen kayakseverler, 5 gün konaklama yaptıkları dönemde her gün kayak yapabiliyor. Pistlerimizin son derece güvenli olması, ormanlar nedeniyle çığ tehlikesinin bulunmaması gibi durumlar Sarıkamış'ı ön plana çıkarmıştır. Sarıkamış'ı ve kayağı seven herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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