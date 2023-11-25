SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, "Gazze'de dirilişin, Ortadoğu'da barışın sesi" konferansına katıldı: SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "İsrail orada birkaç ay daha Filistinlileri katletmeyi, Gazze'yi bombalamayı denerse bir süre sonra Avrupa'daki yönetimler zora girecek." dedi.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "İsrail orada birkaç ay daha Filistinlileri katletmeyi, Gazze'yi bombalamayı denerse bir süre sonra Avrupa'daki yönetimler zora girecek." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Gazze'de Dirilişin, Ortadoğu'da Barışın Sesi" konferansında bir konuşma yapan Bilgen, İsrail'i destekleyen güçlü ve büyük devletlerin, mazlumların sesinin duyulmasını engellediklerini söyledi.

Bilgen, bazı devletlerin çocukların, sivillerin katledilmesi karşısında seyirci kalmayı tercih ettiklerini dile getirerek, "İsrail bu coğrafyada kendi ideolojisi, fanatik duyguları ve yaklaşımları için bölgeyi yangın yerine çevirirken buna seyirci kalmak bunu izlemek buna tepkisiz kalmak nedir? Aslında bu o felakete göz yummaktır. Bütün Orta Doğu'yu yakacak, belki bütün dünyaya bu savaşı yayacak bir ateşe karşı nasıl sessiz, seyirci kalırsınız. Bunu özellikle Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin yöneticilerine söylüyorum, bu akılsızlıktır ve insafsızlıktır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e verdiği desteğin senatörler tarafından tepkiyle karşılandığını anlatan Bilgen, "Bu iş bir kaç ay sürerse 4-5 günlük rehine takasını bir kenara bırakırsak, İsrail'in kendi beyanı böyle, benim ön görümde bu şekilde, İsrail orada birkaç ay daha Filistinlileri katletmeyi, Gazze'yi bombalamayı denerse bir süre sonra Avrupa'daki yönetimler zora girecek. Tabii Körfez'de sadece petrole güvenen, sadece petrol dolarları üzerinde saltanatlarını devam ettireceğini zannedenlerin saltanatları da sarsılmaya başlayacak." diye konuştu.

Bilgen, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin Gazze konusunda net bir tavır ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.