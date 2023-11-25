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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

        Kars'ta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:12
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        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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        Kars'ta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Valilik koordinasyonundaki etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumların desteği ile toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması için bilgilendirme yapıldı.

        Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Kars Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kars Barosu, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan stantlarda, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlatıldı.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve beraberindekiler stantları gezerek yetkilerden bilgi aldı. Kurulan panoya Polat ve beraberindekiler turuncu boya ile kapladıkları ellerinin izlerini bıraktı.

        - "Şiddete karşı toplumun her kesimi mücadele etmek zorunda"

        Polat, yaptığı açıklamada, tüm kadınlardan KADES uygulamasını telefonlarına indirip kurmalarını isteyerek "Hedefimiz sıfır, bir bile çok yüksek bir sayı. Bir sayısı demek bir can demektir. Bununla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları mücadele ediyor. Şiddete karşı toplumun her kesimi mücadele etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

        Çocukluktan itibaren nesillere, şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğinin aşılanmasını isteyen Polat, "Biz neslimizi ona göre yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. KADES tüm dünyada örnek gösterilen uygulamalardan birisidir. Tüm ablalarımız ve kızlarımız da var. Bizler de kontrol ediyoruz, sizler de kontrol edin. Bu şiddet göreceğim anlamına gelmiyor. Şiddete maruz kalınıp uygulama kullanıldığı zaman kolluk kuvvetlerimiz en kısa sürede olay yerine intikal ediyor ve şiddete maruz kalan insanımıza yardımcı ve destek oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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