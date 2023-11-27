Kars'ta fırtına ve kar, etkili oldu KARS'tadün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış tedbirleriyle ilgili uyarırken, 2 çoban ise donmaktan son anda kurtarıldı.

KARS'tadün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış tedbirleriyle ilgili uyarırken, 2 çoban ise donmaktan son anda kurtarıldı.

Kars ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle, merkeze bağlı Ağadeve ve Ataköy ile Kağızman'ın Kömürlü köyünde bazı evlerin çatısı uçtu. Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis, kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken; kent çıkışında Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.

ÇOBANLAR YOLLARINI KAYBETTİ

Sarıkamış ilçesi Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ve Turan Atmaca, köy merasında sürüleriyle kar ve tipi nedeniyle yollarını kaybedip mahsur kaldı. Çobanların ihbarı üzerine, hava şartlarından dolayı ulaşımın sağlanamadığı bölgeye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ulaştığı 2 çoban, donmak üzereyken kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.