Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta fırtına ve kar, etkili oldu

        KARS'tadün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış tedbirleriyle ilgili uyarırken, 2 çoban ise donmaktan son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta fırtına ve kar, etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'tadün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış tedbirleriyle ilgili uyarırken, 2 çoban ise donmaktan son anda kurtarıldı.

        Kars ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle, merkeze bağlı Ağadeve ve Ataköy ile Kağızman'ın Kömürlü köyünde bazı evlerin çatısı uçtu. Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis, kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken; kent çıkışında Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.

        ÇOBANLAR YOLLARINI KAYBETTİ

        Sarıkamış ilçesi Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ve Turan Atmaca, köy merasında sürüleriyle kar ve tipi nedeniyle yollarını kaybedip mahsur kaldı. Çobanların ihbarı üzerine, hava şartlarından dolayı ulaşımın sağlanamadığı bölgeye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ulaştığı 2 çoban, donmak üzereyken kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
        Kars'ta merada kar yağışına yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
        Kars'ta tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı
        Kars'ta tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı
        Kars-Iğdır kara yolunda kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıy...
        Kars-Iğdır kara yolunda kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıy...
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyo...
        Kristal kar üzerinde kayak yapılan Cıbıltepe, sezonu erken açmayı hedefliyo...
        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest
        Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest