Kars'ta tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı

Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban, ekiplerin çalışmasıyla donmak üzereyken bulundu.

Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ile Turan Atmaca, hayvanları otlatırken yakalandıkları kar ve tipide yolunu kaybetti.

Dağlık bölgede mahsur kalan çobanların durumunun köylülerce jandarmaya bildirilmesi üzerine, araziye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla donmak üzereyken bulunan iki çoban tedaviye alındı.

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