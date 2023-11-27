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        Kars'ta tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı

        Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban, ekiplerin çalışmasıyla donmak üzereyken bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:25
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        Kars'ta tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı
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        Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban, ekiplerin çalışmasıyla donmak üzereyken bulundu.

        Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ile Turan Atmaca, hayvanları otlatırken yakalandıkları kar ve tipide yolunu kaybetti.

        Dağlık bölgede mahsur kalan çobanların durumunun köylülerce jandarmaya bildirilmesi üzerine, araziye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla donmak üzereyken bulunan iki çoban tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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