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        Kars-Iğdır kara yolunda kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:19
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        Kars-Iğdır kara yolunda kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışın etkisini artırdığı Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        İlçe sakinlerinden Emrah Demir, beklenen kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kış mevsiminin bol yağışlı geçmesini diledi.

        Kars-Iğdır kara yolunda ise kar, tipi ve sis yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Polis ekiplerinin sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardığı yolda, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Güzergahı kullanan bazı araçlar yolda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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