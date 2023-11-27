Kars-Iğdır kara yolunda kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın etkisini artırdığı Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Emrah Demir, beklenen kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kış mevsiminin bol yağışlı geçmesini diledi.

Kars-Iğdır kara yolunda ise kar, tipi ve sis yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Polis ekiplerinin sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardığı yolda, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Güzergahı kullanan bazı araçlar yolda kaldı.