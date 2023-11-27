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        Kars'ta şiddetli rüzgar, 3 köyde evlerin çatılarını uçurdu

        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:13
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        Kars'ta şiddetli rüzgar, 3 köyde evlerin çatılarını uçurdu
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        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu.

        Kentte dün başlayan ve halen etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        İl merkezine bağlı Ağadeve ve Ataköy köyünde evlerin çatısı uçtu, bazı evlerde hasar oluştu.

        Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde de bir evin çatısı yerinden söküldü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylerde çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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